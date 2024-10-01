Товар в корзине. Перейти
Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая - фото 1

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-276
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый

12
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» нержавеющая сталь , произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽

Креманка «Проотель» нержавеющая сталь

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый

15
В наличии
Настоящее фото товара Нож столовый «Мерси Микс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Нож столовый «Мерси Микс»

14
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Бордо», произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Бордо»

9
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0407
2 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи, дуб

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Портофино» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Портофино» фарфор

5
В наличии

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оптима», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оптима», длина 188мм

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Денвер», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Денвер», длина 200мм

5
В наличии 3600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14042
240 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», длина 200мм

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»

7
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт»

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая

10
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая

14
В наличии 93 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Алайниа» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Алайниа» сталь нержавеющая

8
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽

Вилка столовая «Барок»

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
от 1 780
1 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый

12
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» нержавеющая сталь , произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽

Креманка «Проотель» нержавеющая сталь

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый

15
В наличии
Настоящее фото товара Нож столовый «Мерси Микс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Нож столовый «Мерси Микс»

14
В наличии 50 шт.