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Вилка столовая «Сан Ремо» - фото 1Вилка столовая «Сан Ремо» - фото 2

Вилка столовая «Сан Ремо»

Артикул: CH-060-948
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Вес0.077 кг
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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