Характеристики товара
Описание
В упаковке 4 штуки.
Этот белый салатник – еще одно подтверждение высокого качества и утонченного дизайна изделий этого бренда. Страна производства – Китай, который славится фарфоровыми тарелками. Салатник «Кунстверк» имеет лаконичную квадратную форму. Его высота 91 мм, диаметр 165 мм. Белое блюдо не содержит декора, его объем 700 мл. Материал выдерживает интенсивное использование, устойчив к появлению сколов и царапин. У него достаточно толстые стенки и вес 435 г, что обеспечивает устойчивость посуде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота91 мм
- Диаметр165 мм
- Вес0,435 кг
- Объем0,7 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт