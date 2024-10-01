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Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая - фото 1

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

Артикул: CH-063-208
8 оценок
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Фотография товара Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Диаметр215/175 мм
  • Вес2,04 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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