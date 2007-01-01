Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота245 мм
- Объем0.17 л
- Материалстекло хрустальное
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Молочник «Белая» принц, фарфор 100 мл, белый
Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект»
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Молочник «Белая» принц, фарфор 100 мл, белый