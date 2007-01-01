Товар в корзине. Перейти
Бокал RCR Marilyn - фото 1

Бокал RCR Marilyn

Артикул: CH-071-329
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь
Фотография товара Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка столовая «Ауде», длина 200мм
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», длина 200мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота245 мм
  • Объем0.17 л
  • Материалстекло хрустальное

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела бокалы и фужеры

Товар в корзине

Бокал RCR Marilyn
Бокал RCR Marilyn
890
В корзине

С этим товаром покупают