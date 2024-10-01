Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Багет бэйсик» относится к универсальным столовым приборам. У ней лаконичный дизайн, простая форма. Ручка каплевидная, что делает прибор очень удобным. Всего четыре зубчика, поэтому товар можно отнести к стандартным изделиям, используемым для сервировки столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина29 мм
- Вес0.058 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт