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Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм - фото 1

Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм

Артикул: CH-060-732
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Багет бэйсик» относится к универсальным столовым приборам. У ней лаконичный дизайн, простая форма. Ручка каплевидная, что делает прибор очень удобным. Всего четыре зубчика, поэтому товар можно отнести к стандартным изделиям, используемым для сервировки столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина29 мм
  • Вес0.058 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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