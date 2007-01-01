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Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм - фото 1Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм - фото 2

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

Артикул: CH-062-158
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр65 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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