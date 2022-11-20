Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Альба благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*55*20
Масса брутто: 9,3
Объем: 0,07
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Глубина500 мм
- Вес7.9 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки9.30 кг