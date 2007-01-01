Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Коффэ, прекрасный аксессуар для гостинной или спальни. Форм-фактор стола специально подобран под современные квартиры- его можно использовать и как столик и как прикроватную тумбочку.
Выполнен из высококачественной берёзовой фанеры, покрыт морилкой и качественным лаком. Прочный и лёгкий.
Подойдёт к любому интерьеру за счёт бионических форм и натуральности исходных материалов — в основе этого стола лежит берёзовый шпон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр400 мм
- Вес4 кг
- Материалфанера
- Цветорех
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки75 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Объём упаковки0.01 м3