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Настоящее фото товара Стол кофейный Эрика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Эрика
13 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
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Стол кофейный Эрика

Артикул: CH-050-988
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота332 мм
  • Диаметр600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столешница- закаленное стекло,

ножки металлические,окрашенные в черный цвет

Количество в упаковке: 1 шт
Вес: 8 кг
Объем: 0,09

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота332 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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