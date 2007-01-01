Характеристики товара
Описание
Столешница- закаленное стекло,
ножки металлические,окрашенные в черный цвет
Количество в упаковке: 1 шт
Вес: 8 кг
Объем: 0,09
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота332 мм
- Диаметр600 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки8 кг
- Изделия стопируютсяНет