Характеристики товара
Описание
Консоль АЛЬБА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина1150 мм
- Высота780 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка20 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки12.6 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет