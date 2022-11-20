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Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Консоль АЛЬБА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*78*10
Масса брутто: 12,6 .
Объем: 0,096

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки12.60 кг

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