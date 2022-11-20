Характеристики товара
Описание
Консоль АЛЬБА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*78*10
Масса брутто: 12,6 .
Объем: 0,096
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1150 мм
- Глубина300 мм
- Вес10 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка20 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки12.60 кг