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Настоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
26 оценок
21 99063
57 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

Артикул: CH-016-125
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота780 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Консоль АЛЬБА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота780 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки12.6 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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