Характеристики товара
Описание
Круг – символ совершенства, порядка, абсолютной защиты. Замыкает время и пространство, объединяет. Круг – место силы. Классический круглый стол Cheryn сохраняет традиции крепкой семьи. Отсутствие острых углов располагает к мирному проведению времени. За круглым столом не спорят, здесь царит равноправие, мир и солидарность. Здесь каждый на своем месте и все рядом. Нет противостояния, нет доминанты…
Исторически, круглая столешница является признаком благополучия и достатка. Создайте гармоничную обеденную зону, сделав ее центром круглый стол Cheryn.
Но не только форма стола Cheryn символична. Стол изготовлен из натуральных материалов: Столешница выполнена из МДФ с ореховым шпоном. Ножки из массива цельного каучукового дерева. Мы использовали экологически чистые материалы для сохранения здоровья Ваших домочадцев. Эргономические критерии идеально соблюдены: диаметр стола 100 см. – оптимально для обеденной зоны. Высота стола 75 см. – за ним комфортно и детям, и взрослым. Угол наклона ножек позволяет удобно расположиться вокруг стола.
Размер упаковки: 105х105х11 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки1050 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет