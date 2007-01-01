Характеристики товара
Описание
Круглый стол Брамс станет элегантным дополнением интерьера, выдержанного в классическом стиле. Стол можно разместить в гостиной, столовой, на кухне.Приятный оттенок ореха, плавные линии, округлая форма позволят столу гармонично смотреться в любом пространстве. Стол компактный, но благодаря круглой форме с комфортом разместит 4 человека.Встроенный механизм позволит в случае необходимости легким движением руки раздвинуть стол: длина столешницы при этом увеличится на 40 см (до 140 см). Всем домочадцам и гостям хватит места.Столешница выполнена из шпона и МДФ, материалов, отвечающих всем требованиям качества, экологичности и безопасности. Материалы прочны, износостойки, устойчивы к деформации, расслаиванию и рассыханию.Модель проста в уходе и приятна в эксплуатации. Для поддержания чистоты поверхность стола необходимо протирать чуть влажной салфеткой от пыли. Для изготовления каркаса выбран натуральный, экологически чистый материал: натуральное дерево.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес39 кг
- МатериалМДФ, дерево, шпон
- Цветорех
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки1020 мм
- Объём упаковки0.10 м3