Товар в корзине. Перейти
Стол Брамс К 100, Орех - фото 1

Стол Брамс К 100, Орех

Артикул: CH-073-542
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Монте К 90, Венге
Фотография товара Стол Монте К 90, Венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый
Фотография товара Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Круглый стол Брамс станет элегантным дополнением интерьера, выдержанного в классическом стиле. Стол можно разместить в гостиной, столовой, на кухне.Приятный оттенок ореха, плавные линии, округлая форма позволят столу гармонично смотреться в любом пространстве. Стол компактный, но благодаря круглой форме с комфортом разместит 4 человека.Встроенный механизм позволит в случае необходимости легким движением руки раздвинуть стол: длина столешницы при этом увеличится на 40 см (до 140 см). Всем домочадцам и гостям хватит места.Столешница выполнена из шпона и МДФ, материалов, отвечающих всем требованиям качества, экологичности и безопасности. Материалы прочны, износостойки, устойчивы к деформации, расслаиванию и рассыханию.Модель проста в уходе и приятна в эксплуатации. Для поддержания чистоты поверхность стола необходимо протирать чуть влажной салфеткой от пыли. Для изготовления каркаса выбран натуральный, экологически чистый материал: натуральное дерево.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес39 кг
  • МатериалМДФ, дерево, шпон
  • Цветорех
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Объём упаковки0.10 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела круглые столы

Товар в корзине

Стол Брамс К 100, Орех
Стол Брамс К 100, Орех
32 290
В корзине

С этим товаром покупают