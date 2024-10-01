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Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло - фото 1Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло - фото 2Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло - фото 3Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло - фото 4Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло - фото 5

Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло

Артикул: CH-067-950
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеклянный стол с круглой столешницей диаметром 80 см. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые.

Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла и выдерживает нагрузку 80 кг, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.
Визуальная легкость позволяет ему стать идеальным решением даже для небольшого помещения. Круглая форма стола, за которым могут комфортно разместиться четыре человека, располагает к приятному и непринужденному общению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл, бук

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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