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Барный стул Candy регулируемый, серый

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Барный стул Candy регулируемый, кремовый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128

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Основные характеристики

  • Высота950/1160 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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