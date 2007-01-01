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Настоящее фото товара Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические
95 оценок
8 950
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Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 1Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 2Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 3Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 4Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 5Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 6Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 7Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 8Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические производства ChiedoCover

Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические

Артикул: CH-049-755
95 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку рогожка, опоры металл цвет черный Ral 9005.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл
  • Цветсиний, черный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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