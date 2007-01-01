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Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый
42 оценки
13 590
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 1Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 2Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 3Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 4Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 5Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый - фото 6

Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый

Артикул: CH-026-925
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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