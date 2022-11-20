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Барный стул Crack Black регулируемый

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Барный стул Crack регулируемый

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт
Вес 13,51 кг
Объем 0,103

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Основные характеристики

  • Высота890/680 мм
  • Высота до сиденья820/610 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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