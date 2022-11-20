Характеристики товара
Описание
В коробке 2 шт
Вес 13,51 кг
Объем 0,103
Основные характеристики
- Высота890/680 мм
- Высота до сиденья820/610 мм
- Ширина340 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
В коробке 2 шт
Вес 13,51 кг
Объем 0,103
Барный стул Billy регулируемый
Барный стул Candy регулируемый
Барный стул Edison регулируемый
Полубарный стул Ronni
Полубарный стул Royce
Стул полубарный Балхаш
Стул полубарный Балхаш, черный
Стул полубарный Бакчар, белый/ черный
Стул полубарный Бангор, белый/ дерево
Барный стул Bosito Vintage, коричневый
Барный стул Mint, корица, на основании лифт
Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул пластиковый Cross, бежевый