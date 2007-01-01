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Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Полубарный стул Royce, черный
43 оценки
4 190
Товар в корзине. Перейти
Полубарный стул Royce, черный - фото 1Полубарный стул Royce, черный - фото 2Полубарный стул Royce, черный - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полубарный стул Royce, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полубарный стул Royce, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полубарный стул Royce, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полубарный стул Royce, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полубарный стул Royce, черный производства ChiedoCover

Полубарный стул Royce, черный

Артикул: CH-021-384
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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