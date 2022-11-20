Характеристики товара
Описание
В упаковке 4 шт
Вес 7,95 кг
Объем 0,044
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
В упаковке 4 шт
Вес 7,95 кг
Объем 0,044
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