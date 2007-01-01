Барные стулья на одной ноге

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
Настоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Либерти черный
Настоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Либерти бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Хамер белый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
5 290 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Хамер белый
Настоящее фото товара Стул барный Хамер черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
5 290 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Хамер черный
Настоящее фото товара Стул барный Doors, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Doors, коричневый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Порше белый
Настоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Порше черный
Настоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Порше красный
Настоящее фото товара Стул барный Порше коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 699 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Порше коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бентли, белый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Бентли, черный
Настоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Малави белый
Настоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Малави черный
Настоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Купер белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Купер черный
Настоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Купер бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Купер фиолетовый
Настоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Купер красный
Настоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Купер коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек черный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
3 690 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Хай-Тек черный
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул Авага винтажный пепельный
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Авага винтажный черный
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул Авага винтажный мокко
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Даллас белый
Настоящее фото товара Барный стул Даллас кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул Даллас кремовый
Настоящее фото товара Барный стул Даллас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул Даллас черный
Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
6 450 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Невада винтажный пепельный
Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
6 450 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Невада винтажный мокко
Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул Невада винтажный черный
Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
3 690 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Хай-Тек коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
3 690 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Хай-Тек белый
Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
3 690 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Хай-Тек бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Бомба серебристый
Настоящее фото товара Стул барный Бомба голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бомба голубой
Настоящее фото товара Стул барный Бомба оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
Новинка
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Бомба оранжевый
Настоящее фото товара Стул барный Бомба красный, произведённого компанией ChiedoCover-25%
Новинка
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Бомба красный
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Настоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover-25%
Новинка
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бомба черный
Настоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
Новинка
3 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Бомба белый
Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Rainbow
Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Color

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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