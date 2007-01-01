Стулья полубарные поворотные (крутящиеся)
7 090₽
Стул полубарный КАСЛ, бежевый крутящийся
5 490₽
Барный стул Crack регулируемый, белый на одной ножке
В наличии 29 шт.
9 590₽
Барный стул Edison регулируемый, белый крутящийся
В наличии 17 шт.
5 190₽
Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый поворотный
В наличии 9 шт.
7 090₽
Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый крутящийся
7 090₽
Стул полубарный АЛЛЕГРО с поворотным механизмом, белый
7 090₽
Стул офисный полубарный АЛЛЕГРО, черный, поворотный
8 290₽
Стул полубарный Касл, поворотный
8 290₽
Стул барный Касл коричневый, поворотный
7 090₽
Стул полубарный Касл
5 490₽
Полубарный стул Crack поворотный
В наличии 6 шт.
5 490₽
Полубарный поворотный стул Crack Black
В наличии 1 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
9 590₽
Полубарный стул Edison поворотный
В наличии 23 шт.
16 450₽
Стул роза на поворотном основании, шенилл Modena Combi , черный
7 690₽
Стул Симпл барный, серый
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