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Стул Алсисар катания графит / черный - фото 1Стул Алсисар катания графит / черный - фото 2Стул Алсисар катания графит / черный - фото 3Стул Алсисар катания графит / черный - фото 4

Стул Алсисар катания графит / черный

Артикул: CH-035-266
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.15 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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