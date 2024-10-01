Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой - фото 1Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой - фото 2Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой - фото 3Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой - фото 4Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой - фото 5

Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой

Артикул: CH-066-643
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Bistro Vintage
Фотография товара Стул металлический Bistro Vintage от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес6.8 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки30.70 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный табурет Кавагучи, велюр бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, велюр бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, велюр бордо

114
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Арнак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арнак, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Арнак

42
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный

47
Фотография товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock

103
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

55
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99015
8 190 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Распродажа
Фотография товара Стул деревянный Bonuss blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Bonuss blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7902
7 900 ₽Оптовая цена

Стул деревянный Bonuss blue / wood

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Leo кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Leo кофейный

75
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от91 690
Оптовая цена

Кресло SC05

33
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 35 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

35
Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый

89
Фотография товара Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас

79
В наличии 59 шт.
Фотография товара Пуф Star, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Star, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Пуф Star, коричневый

9
Настоящее фото товара Стол Стамбул Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Стол Стамбул Лофт

15
Настоящее фото товара Стеллаж, 400*450*2116, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стеллаж, 400*450*2116, шамони темный

6
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный

9
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела стулья для вечеринки

Фотография товара Полубарный стул Royce, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, черный

43
В наличии 43 шт.
Фотография товара Барный стул Crack регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Барный стул Crack регулируемый, белый

97
Фотография товара Барный стул Candy регулируемый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Candy регулируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Барный стул Candy регулируемый, серый

51
Фотография товара Барный стул Candy регулируемый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Candy регулируемый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Барный стул Candy регулируемый, красный

138
Фотография товара Барный стул Candy регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Candy регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Барный стул Candy регулируемый, белый

138
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, белый

140
В наличии 30 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ронни, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ронни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Полубарный стул Ронни, черный

10
В наличии 6 шт.
Фотография товара Барный стул Рин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Барный стул Рин, белый

12
Фотография товара Барный стул Рин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Барный стул Рин, черный

7
Настоящее фото товара Полубарный стул NEPAL-PB ЛАТТЕ , произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Полубарный стул NEPAL-PB ЛАТТЕ

9
В пути 20 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой
Стул полубарный Danny, бордовый, с подушкой
9 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

35
Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый

89
Фотография товара Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас

79
В наличии 59 шт.
Фотография товара Пуф Star, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Star, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Пуф Star, коричневый

9