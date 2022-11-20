Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья340 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Вес3.05 кг
- Объем0.12 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный «Apriori S», softness java
Стул барный «Apriori S»
Барный табурет Реальмон-20
Табурет барный Реальмон-21
Барный табурет Реальмон-23
Табурет для кафе Реальмон-24
Барный табурет Реальмон-25
Табурет барный Реальмон-26
Барный табурет Реальмон-29
Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см
Стул Слинг барный, черный
Стул барный Орион черный
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Барный стул Crack Black регулируемыйВ наличии 16 шт.
Барный стул Фолкрик, бежевый велюрВ наличии 22 шт.
Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черныйВ наличии 1 шт.
Стул барный Saba, светло-серый, велюр
Барный стул Лофт кожзам мустанг браун / черный матовыйВ наличии 16 шт.
Барный табурет Кален, черно-белыйВ наличии 2 шт.
Стул барный София, темно-серый, цвет основания черныйВ наличии 30 шт.