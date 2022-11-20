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Стул полубарный КРЕЙГ, черный

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул КРЕЙГ разработан разработан на базе модели КВАДРО, с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.

Мягкие формы сидения и стеганой спинки оптимальной высоты обеспечат комфорт.

Нижняя часть стуля (газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Данные для транспортировки

  • Габариты коробки на 4 стула (ШхГхB), мм: 650 х 650 х 530;
  • Объем упаковки (4 шт.), куб. м. - 0,22.
  • Вес упаковки (4 шт), кг - 28

Дополнительное описание

  • Конструкция - Сборно-разборная
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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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