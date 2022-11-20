Характеристики товара
Описание
Полубарный стул КРЕЙГ разработан разработан на базе модели КВАДРО, с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.
Мягкие формы сидения и стеганой спинки оптимальной высоты обеспечат комфорт.
Нижняя часть стуля (газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Данные для транспортировки
- Габариты коробки на 4 стула (ШхГхB), мм: 650 х 650 х 530;
- Объем упаковки (4 шт.), куб. м. - 0,22.
- Вес упаковки (4 шт), кг - 28
Дополнительное описание
- Конструкция - Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Вес6,8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияКитай