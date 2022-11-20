Товар в корзине. Перейти
Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 1Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 2Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 3Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 4Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 5Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 6Барный стул Джама лавандовый / черный матовый - фото 7

Барный стул Джама лавандовый / черный матовый

Артикул: CH-035-785
31 оценка
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Лофт темно-серый / черный матовый
Барный стул Лофт темно-серый / черный матовый
Следующий Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый
Барный стул Лофт темно-серый / черный матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес7.9 кг
  • Объем0.191 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цветчерный, фиолетовый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Cтул Чили полубарныйНастоящее фото товара Cтул Чили полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
93

Cтул Чили полубарный

Cтул Чили барныйНастоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
100

Cтул Чили барный

Настоящее фото товара Барный стул Молли 10, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
76

Барный стул Молли 10, красный

Настоящее фото товара Барный стул Молли 9, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
97

Барный стул Молли 9, серый

Настоящее фото товара Барный стул Молли 8, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
54

Барный стул Молли 8, белый

Настоящее фото товара Барный стул Молли 7, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
54

Барный стул Молли 7, песочный

Настоящее фото товара Табурет Бруно барный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
49

Табурет Бруно барный

Настоящее фото товара Табурет Эден барный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
41

Табурет Эден барный

Настоящее фото товара Табурет Эден полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
45

Табурет Эден полубарный

Настоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
47

Барный стул РЕСЕН, черная кожа

В наличии 23 шт.

С этим товаром покупают

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветнойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
304

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

Кресло IMOLA, коричневыйНастоящее фото товара Кресло IMOLA, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
70 890
Оптовая цена
40

Кресло IMOLA, коричневый

Маленький диванчик МаркНастоящее фото товара Маленький диванчик Марк, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
45

Маленький диванчик Марк

Стул OxvilleНастоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
45

Стул Oxville

Настоящее фото товара Кресло Мауро, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена
58

Кресло Мауро

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Стул барный Over винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена
57

Стул барный Over винтажно-коричневый

Барный стул ТоммиНастоящее фото товара Барный стул Томми, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
72

Барный стул Томми

Барный стул Nest белый глянецНастоящее фото товара Барный стул Nest белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
116

Барный стул Nest белый глянец

В наличии 12 шт.
Стул полубарный UNO, бархат серый / чёрный конусНастоящее фото товара Стул полубарный UNO, бархат серый / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
91

Стул полубарный UNO, бархат серый / чёрный конус

Стул полубарный Albert, кожа бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Albert, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена
95

Стул полубарный Albert, кожа бежевый

Стул полубарный Douglas, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Douglas, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
30

Стул полубарный Douglas, бархат бежевый

Стул полубарный Molly, ткань бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Molly, ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
49

Стул полубарный Molly, ткань бежевый

Настоящее фото товара Стул барный Martin коричневый бархат с прострочкой ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
49

Стул барный Martin коричневый бархат с прострочкой ножки черные

Настоящее фото товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
43

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

Распродажа
Барный стул Capri dark beige/ blackНастоящее фото товара Барный стул Capri dark beige/ black, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49011
9 500 ₽Оптовая цена
33

Барный стул Capri dark beige/ black

Товар в корзине

Барный стул Джама лавандовый / черный матовый
Барный стул Джама лавандовый / черный матовый
от 8 890
9 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветнойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
304

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

Кресло IMOLA, коричневыйНастоящее фото товара Кресло IMOLA, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
70 890
Оптовая цена
40

Кресло IMOLA, коричневый

Маленький диванчик МаркНастоящее фото товара Маленький диванчик Марк, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
45

Маленький диванчик Марк

Стул OxvilleНастоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
45

Стул Oxville