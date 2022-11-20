Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес7.9 кг
- Объем0.191 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест2
- Цветчерный, фиолетовый
- Страна изготовленияРоссия
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