Стул барный Tolix Wood желтый
5 490 ₽6 490 ₽
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х144
Объем: 0,2916
Вес: 33 кг.
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