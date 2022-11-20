Стул барный Tolix Wood желтый

14 оценок

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Стул барный Tolix Wood желтый

4.8
5 490 ₽6 490 ₽
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Стул барный Tolix Wood белый глянцевый
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Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х144

Объем: 0,2916

Вес: 33 кг.

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

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