Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый, черный
- Цвет каркасажелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки1440 мм
- Вес упаковки33 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики450
- Изделия стопируютсяДа