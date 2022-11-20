Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710/920 мм
- Высота спинки120 мм
- Ширина450 мм
- Глубина320 мм
- Вес6.2 кг
- Цветбежевый
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Стул барный Флэш черный
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Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
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Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN