Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес4.7 кг
- Объем0.06 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
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