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Барный стул Khurkroks ваниль в крапинку / светлый мусс

Артикул: CH-035-850
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес4.7 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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