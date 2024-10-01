Характеристики товара
Описание
Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.
Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.
Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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