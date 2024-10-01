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Тележка-стойка для рум-сервиса Room - фото 1

Тележка-стойка для рум-сервиса Room

Артикул: CH-003-947
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для термобоксов из нержавеющей стали, цельносварная, без розеток.

Размер: 50х124х120(В)
объем товара (м3): 0.8
вес, кг: 25

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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