Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина450 мм
- Высота930/1140 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья630/850 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Барный стул Рольф с подлокотниками
Барный стул Вито
Барный стул Пикас
Барный стул Томми
Барный стул Тайлер
Барный стул Остин
Барный стул Дэн
Барный стул Дарси
Полубарный стул Дэн
Стул барный Дежавю Б
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Барный стул Бакнер черный регулируемый
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул барный Tolix Wood желтый
Стул полубарный Berg, бархат пепельно-бежевый
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый
Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовый
Стул барный Наоми велюр серый
Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание
Стул пластиковый барный Lido, белый