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Кресло кожаное Cryorix

Артикул: CH-070-700
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло “Честер” — это легендарная мебель из износостойкой кожи буйвола в темном оттенке, изготовленная в Индии из премиальных материалов. Матовая кожа изделия с эффектом неравномерного окрашивания — результат особой выделки и признак высочайшего качества. В дизайне мебели мы сохранили характерные черты английского стиля: - каретную стяжку, украшенную декоративными гвоздиками; - "подлокотники-свитки”, расположенные на одной высоте со спинкой; - невысокие ножки, выполненные, как и каркас кресла, из натурального дерева акации. В нашей коллекции нет двух одинаковых изделий. Уникальные предметы мебели позволяют создавать неповторимые интерьеры в классическом или современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаМДФ
  • Цветоранжевый, коричневый

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Кресло кожаное Cryorix
147 090
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