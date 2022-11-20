Характеристики товара
Описание
Ширина: 680 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 900 мм
Ширина: 680 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 900 мм
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден