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Кресло Charm - фото 1

Кресло Charm

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Предыдущий товар в категории Кресло 06-3013
Кресло 06-3013
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Кресло 06-3013

Характеристики товара

Описание

Ширина: 680 мм

Глубина: 700 мм

Высота: 900 мм

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Популярные варианты обивки

Кресло Charm - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Charm - обивка в цвете 0909
Кресло Charm - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Charm - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Charm - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Charm - обивка в цвете CreamCream
Кресло Charm - обивка в цвете 666666
Кресло Charm - обивка в цвете 0404
Кресло Charm - обивка в цвете ecruecru
Кресло Charm - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Charm - обивка в цвете 1414
Кресло Charm - обивка в цвете 88
Кресло Charm - обивка в цвете 4141
Кресло Charm - обивка в цвете 2626
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