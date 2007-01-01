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Настоящее фото товара Кресло Trend TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Trend TM, экокожа черная
40 оценок
21 600
Товар в корзине. Перейти
Кресло Trend TM, экокожа черная - фото 1

Кресло Trend TM, экокожа черная

Артикул: CH-020-862
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: металл
Ролики: для паркета

Вес: 17,0 кг
Объем: 0,175м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес15.3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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