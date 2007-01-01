Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: металл
Ролики: для паркета
Вес: 17,0 кг
Объем: 0,175м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина700 мм
- Высота1140/1220 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес15.3 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет