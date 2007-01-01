Кожаные кресла

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Полукресло Техас экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Техас экокожа
Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Беннет
Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Дортмунд
Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло B01
Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Джеймс
Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Форд
Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Гарда
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Самба G
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-4%
Новинка
3 190 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М
Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба, черный
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба, зеленый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Самба, синий
Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Сильвия
Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сильвия АРМ
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул София
Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Ева PLZ
Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Джуна
Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Престиж
Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло КС-2
Настоящее фото товара Кресло Комфи, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Комфи
Настоящее фото товара Стул Балун G, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Балун G
Настоящее фото товара Кресло Менеджер, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Менеджер
Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Ева HL
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Орион, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Орион
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Лола, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Лола
Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Аркадия
Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Морган
Настоящее фото товара Кресло Эуро, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Эуро
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима
Настоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
18 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Амиго
Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Гелиос
Настоящее фото товара Кресло Ева M, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Ева M
Настоящее фото товара Кресло Ева P, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Ева P
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло Орман, произведённого компанией ChiedoCover
4 560 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Орман
Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Свинг
Настоящее фото товара Кресло Сигма, произведённого компанией ChiedoCover
4 999 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Сигма
Настоящее фото товара Кресло Стинг, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Стинг

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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