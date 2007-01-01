Кожаные кресла
Полукресло Самбука экокожа
Стул Самба, черный
Стул-кресло Самба, белый
Стул-кресло Самба, зеленый
Стул-кресло Самба, синий
Вас может заинтересовать:
Кожаные кресла ChiedoCover от производителя — любые модели, цвета и размеры. Оптом и в розницу, доставка по России
Кожаные кресла ChiedoCover — это элегантность, комфорт и долговечность для дома, офиса, кафе, бизнес-центра или гостиницы.
Любые модели, любые размеры и расцветки — сделаем под ваши задачи. Прямые цены от производителя без посредников.
Только качественная кожа и прочный каркас. Все модели учитывают анатомию человека — максимальный комфорт, поддержка спины и удобство.
Ассортимент кожаных кресел
● Классические офисные кресла на ножках, компьютерные, мягкие, стильные лаунж-кресла, дизайнерские для кафе, ресторанов, бизнес-пространств.
● Модели с регулировкой высоты, наклона спинки, подголовниками, подлокотниками, эргономичной поддержкой.
● Обивка: натуральная или экокожа премиум-класса, износостойкая, лёгкая в уходе и чистке.
● Цвета: чёрные, коричневые, белые, бежевые, серые и другие оттенки под заказ — под ваш фирменный стиль.
Преимущества ChiedoCover
● Собственное производство кожаных кресел — контроль на каждом этапе, гарантия, сертификаты и цены производителя без переплат;
● Износостойкие материалы — кресла сохраняют вид на долгие годы
● Доставка по всей России или самовывоз со склада, быстрая отгрузка стандартных позиций, короткие сроки на заказные модели.
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
● Портфолио реализованных проектов смотрите здесь
Применение и комплексные решения
Кожаные кресла ChiedoCover — оптимальные решения для деловых интерьеров, зон ожидания, приемных, частных кабинетов, домашних рабочих зон, кафе, ресторанов, гостиниц, лаунж-пространств.
Комплексно комплектуйте интерьер — к креслам выберите диваны из кожи, рабочие столы, мягкие кресла, журнальные столы и текстиль.
Оформите заказ на кожаные кресла ChiedoCover — создайте комфорт и статус вашего пространства с гарантией, доставкой и индивидуальным подходом!