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Кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука экокожа

92
Фотография товара Кресло B01, кожаное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло B01, кожаное, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло B01, кожаное

34
Фотография товара Полукресло Джеймс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Полукресло Джеймс

95
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, черный

55
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, белый

490
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, зеленый

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, синий

41
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло Тим

80
Фотография товара Полукресло Мартин, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Полукресло Мартин, кожа

66
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Кресло Хукер

30
Распродажа
Фотография товара Кресло Moris, иск. кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, иск. кожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 89025
34 290 ₽

Кресло Moris, иск. кожа

7
  • коричневый, черный
  • бежевый
Фотография товара Кресло Лофт Саммит, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лофт Саммит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Лофт Саммит, экокожа

5
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
65 990

Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 59027
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный

15
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 89034
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный

14
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
24 390

Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая

14
Фотография товара Кожаное кресло Самба на колесиках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кожаное кресло Самба на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Кожаное кресло Самба на колесиках

60
  • черный
  • бежевый
Фотография товара Кресло Фрейм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фрейм, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Кресло Фрейм

39
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
103 280

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

50
  • бежевый
  • черный
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
103 280

Кресло реклайнер Relax, кожа

30
  • бежевый
  • черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло President Wood Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 580

Кресло President Wood Экокожа Черный

50
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 030

Кресло President Wood CF Экокожа Черный

31
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Синий

8
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый

10
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Красный

12
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Школьная мебель
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Белый

9
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло K-424 серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-424 серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Кресло K-424 серая кожа

14
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа

8
В наличии 81 шт.
Фотография товара Кресло для посетителей Эрит, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для посетителей Эрит, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
55 890

Кресло для посетителей Эрит, голубой

9
Фотография товара Кресло San Marino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло San Marino, произведённого компанией ChiedoCover
85 050

Кресло San Marino

15
Фотография товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 890

Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный

5
Фотография товара Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный

15
В наличии 87 шт.
Фотография товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный

9
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый

5
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло Visit CF-101, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Кресло Visit CF-101, черный

6
  • бежевый
  • черный
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
  • бежевый
  • черный
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
Мебель из Польши. В наличии
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Libra рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Libra рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 69050
22 990 ₽

Кресло офисное Libra рогожка черный

26
  • белый, серый
  • черный
В наличии 83 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Regenta бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Regenta бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
40 9903
41 990 ₽

Кресло офисное Regenta бежевый

26
В наличии 19 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Кресло офисное Bow серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Bow серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290

Кресло офисное Bow серый

26
В наличии 42 шт.В пути 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Боув серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Боув серый, произведённого компанией ChiedoCover
55 2903
56 690 ₽

Кресло руководителя Боув серый

26
  • серый
  • коричневый
В наличии 33 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
47 3903
48 690 ₽

Кресло офисное Arrow светло-серый

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 7 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 3906
49 890 ₽

Кресло офисное Arrow черный

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 26 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 9909
54 590 ₽

Кресло руководителя Arrow светло-серый

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 35 шт.В пути 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 9909
54 590 ₽

Кресло руководителя Arrow черный

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 9 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Кресло Алекто, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло Алекто, кожзам черный

10
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Beige, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Beige

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Brown

5
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3760 Black/Blue

11
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Orange, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3827/Orange

13
  • голубой, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Red, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3827/Red

13
  • голубой, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3827/Blue

6
  • голубой, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3813/Red

9
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3813/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Green, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3813/Green

14
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Red, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло College CLG-802 LXH Red

9
  • черный
  • синий, черный
  • красный, черный
В наличии 39 шт.

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Кожаные кресла ChiedoCover от производителя — любые модели, цвета и размеры. Оптом и в розницу, доставка по России

Кожаные кресла ChiedoCover — это элегантность, комфорт и долговечность для дома, офиса, кафе, бизнес-центра или гостиницы.

Любые модели, любые размеры и расцветки — сделаем под ваши задачи. Прямые цены от производителя без посредников.

Только качественная кожа и прочный каркас. Все модели учитывают анатомию человека — максимальный комфорт, поддержка спины и удобство.

Ассортимент кожаных кресел

● Классические офисные кресла на ножках, компьютерные, мягкие, стильные лаунж-кресла, дизайнерские для кафе, ресторанов, бизнес-пространств.
● Модели с регулировкой высоты, наклона спинки, подголовниками, подлокотниками, эргономичной поддержкой.
● Обивка: натуральная или экокожа премиум-класса, износостойкая, лёгкая в уходе и чистке.
● Цвета: чёрные, коричневые, белые, бежевые, серые и другие оттенки под заказ — под ваш фирменный стиль.

Преимущества ChiedoCover

Собственное производство кожаных кресел — контроль на каждом этапе, гарантия, сертификаты и цены производителя без переплат;
Износостойкие материалы — кресла сохраняют вид на долгие годы
Доставка по всей России или самовывоз со склада, быстрая отгрузка стандартных позиций, короткие сроки на заказные модели.
Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
● Портфолио реализованных проектов смотрите здесь

Применение и комплексные решения

Кожаные кресла ChiedoCover — оптимальные решения для деловых интерьеров, зон ожидания, приемных, частных кабинетов, домашних рабочих зон, кафе, ресторанов, гостиниц, лаунж-пространств.

Комплексно комплектуйте интерьер — к креслам выберите диваны из кожи, рабочие столы, мягкие кресла, журнальные столы и текстиль.

Оформите заказ на кожаные кресла ChiedoCover — создайте комфорт и статус вашего пространства с гарантией, доставкой и индивидуальным подходом!

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