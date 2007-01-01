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Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло King M, экокожа кремовая
41 оценка
26 330
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Кресло King M, экокожа кремовая - фото 1

Кресло King M, экокожа кремовая

Артикул: CH-020-828
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло King M, кожа черная от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло King M, экокожа черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: мультиблок Подлокотники хром
Каркас: немонолитный Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,7 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес19.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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