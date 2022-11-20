Характеристики товара
Описание
Длина: 870 мм
Глубина: 810 мм
Высота: 855 мм
Длина: 870 мм
Глубина: 810 мм
Высота: 855 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное Понтэ
Чехол 102
Блюдо овальное Коллаж L30
Стеллаж 34
Стеновые панели Санок малые
Чайная станция W-K43
Тумба Лотос 4/1
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x60
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден