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Кресло Оскар - фото 1

Кресло Оскар

11 оценок
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Кресло 06-3069
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Кресло 06-3069

Характеристики товара

Описание

Длина: 870 мм

Глубина: 810 мм

Высота: 855 мм

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Кресло Оскар - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Оскар - обивка в цвете 0909
Кресло Оскар - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Оскар - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Оскар - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Оскар - обивка в цвете CreamCream
Кресло Оскар - обивка в цвете 666666
Кресло Оскар - обивка в цвете 0404
Кресло Оскар - обивка в цвете ecruecru
Кресло Оскар - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Оскар - обивка в цвете 1414
Кресло Оскар - обивка в цвете 88
Кресло Оскар - обивка в цвете 4141
Кресло Оскар - обивка в цвете 2626
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