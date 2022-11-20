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Диван Брас, 2-х местный - фото 1Диван Брас, 2-х местный - фото 2

Диван Брас, 2-х местный

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная изящная модель, предназначенная для размещения в зонах отдыха и ожидания, кафе, барах и ресторанах.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Диван 1но местный 600х800х950 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 2х местный 1200х800х950 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 3х местный 1800х800х950 Стоимость уточнить у менеджера
Угловой элемент 800х800х950 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 1но местный 600х800х1200 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 2х местный 1200х800х1200 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 3х местный 1800х800х1200 Стоимость уточнить у менеджера
Угловой элемент 800х800х1200 Стоимость уточнить у менеджера

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