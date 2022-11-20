Характеристики товара
Описание
Современная изящная модель, предназначенная для размещения в зонах отдыха и ожидания, кафе, барах и ресторанах.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
Современная изящная модель, предназначенная для размещения в зонах отдыха и ожидания, кафе, барах и ресторанах.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Диван 1но местный
|600х800х950
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 2х местный
|1200х800х950
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 3х местный
|1800х800х950
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловой элемент
|800х800х950
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 1но местный
|600х800х1200
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 2х местный
|1200х800х1200
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 3х местный
|1800х800х1200
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловой элемент
|800х800х1200
|Стоимость уточнить у менеджера
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