Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя Бонд, сохраняя классический дизайн, очень выгодно отличается от аналогичных моделей дизайнерским решением отделки спинки и сиденья – прострочкой в виде ромбов. Это не только красиво, но и практично, и удобно. Рабочие поверхности кресла приобретают «дышащие» функции. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Хромированные детали делают внешний вид кресла Бонд еще более стильным и богатым. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой под "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Подлокотники отделаны мягкой вставкой. Кресло имеет дизайнерскую отделку, прострочку "ромб". Максимальная загрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:25.7
Объем,м3:0,229
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1240 мм
- Ширина680 мм
- Длина520 мм
- Материалэкокожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия