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Настоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Heart Cone
48 оценок
73 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Heart Cone

Артикул: CH-020-704
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1080 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота980 мм
  • Цветкрасный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота980 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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