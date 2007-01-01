Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя высшего звена ПРЕЗИДЕНТ- это престижная и комфортная модель,которая подчёркивает статусность своего хозяина.Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной.Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта.Механизм регулировки с возможностью фиксации в ЛЮБОМ положении. Максимальная нагрузка 150 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:24.6
Объем,м3:0,21
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина530 мм
- Ширина680 мм
- Высота1230 мм
- Материалсталь, кожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет