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Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

7 оценок

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Диван Престиж 2х местный

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя высшего звена ПРЕЗИДЕНТ- это престижная и комфортная модель,которая подчёркивает статусность своего хозяина.Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной.Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта.Механизм регулировки с возможностью фиксации в ЛЮБОМ положении. Максимальная нагрузка 150 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:24.6
Объем,м3:0,21
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина530 мм
  • Материалсталь, кожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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