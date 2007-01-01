Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа
34 оценки
32 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа - фото 1Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа - фото 2

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

Артикул: CH-028-004
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина530 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1230 мм
  • Материалсталь, кожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа
Фотография товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя высшего звена ПРЕЗИДЕНТ- это престижная и комфортная модель,которая подчёркивает статусность своего хозяина.Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной.Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта.Механизм регулировки с возможностью фиксации в ЛЮБОМ положении. Максимальная нагрузка 150 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:24.6
Объем,м3:0,21
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1230 мм
  • Материалсталь, кожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа черная

36
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кресло Bond TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 370
Оптовая цена

Кресло Bond TM, экокожа черная

31
  • черный
  • бежевый
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло President Wood Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
57 650
Оптовая цена

Кресло President Wood Кожа Черный

45
В наличии 17 шт.
Фотография товара Диван Каспер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каспер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена

Диван Каспер, 2-х местный

55
Фотография товара Диван Крос, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Крос, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Крос, 2х местный

33
Фотография товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

30
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый

10
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Фотография товара Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками

38
Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло King M, экокожа коричневая

37
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа бежевая

32
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа черный

30
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа коричневая

47
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло офисное Абдал, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, хром

5
Фотография товара Кресло College CLG-630 LXH-A Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-630 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-630 LXH-A Beige

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Аполл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл серый

7

Товар в корзине

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа
Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа
32 990
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 4 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности