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Стол журнальный Joker, черный

Артикул: CH-049-045
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол круглой формы, Черный/ Файерстоун

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр590 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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