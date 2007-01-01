Joker — линейка журнальных столиков с круглой столешницей и металлическим основанием. Эргономичная форма столешницы отлично подходит для гостиной, спальни, зон отдыха в салоне, офисе, лобби. Экономит площадь, а отсутствие острых углов даёт возможность передвигаться вокруг столика свободно. Поставить чашку с напитком, положить ноутбук, книги, телефон, очки, пульт, расставить фоторамки, вазы, интерьерные композиции, свечи, использовать как подставку для растений — столик выручит в любой ситуации. Комбинируйте его с диваном, креслом, пуфом, банкеткой и создавайте комфортные локации «релакса». Столешница выполнена из МДФ, вариативность внешнего вида позволяет выбрать модель, которая максимально гармонично подходит вашему пространству: в белом цвете, кофейном, естественном древесном, темном — столик Joker станет стильным и функциональным дополнением любого интерьера.
Журнальный стол круглой формы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.