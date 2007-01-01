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Настоящее фото товара Стол кофейный Куб, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Куб
66 оценок
14 290
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Стол кофейный Куб

Артикул: CH-050-401
66 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота500 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный стол Куб – современный акцент для премиальных заведений.

В мире, где дизайн интерьера становится частью гостеприимства, кофейный стол Куб предлагает идеальное сочетание функциональности и арт-объекта. Этот минималистичный стол создан для лобби-зон отелей, лаунж-баров и ресторанов, кафе, где важна каждая деталь.

Скульптурная геометрия кубической конструкции с контрастом теплого дерева и строгого металла создает мгновенный визуальный эффект. Чистые линии и открытая структура делают стол воздушным, сохраняя при этом ощущение фундаментальности.

Прочная металлическая рама с порошковым покрытием гарантирует устойчивость к ежедневным нагрузкам. Натуральная деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к влаге и царапинам.

Двойная функциональность: может использоваться как кофейный столик или арт-инсталляция. Эффект "парящего куба" благодаря открытой конструкции создает ощущение легкости в пространстве.

Прецизионная сборка с идеальными углами 90° демонстрирует высочайшее качество изготовления. Универсальная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер.

Кофейный стол Куб – это не просто мебель, а инвестиция в атмосферу вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота500 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес12,29 кг
  • Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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