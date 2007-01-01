Характеристики товара
Описание
Кофейный стол Куб – современный акцент для премиальных заведений.
В мире, где дизайн интерьера становится частью гостеприимства, кофейный стол Куб предлагает идеальное сочетание функциональности и арт-объекта. Этот минималистичный стол создан для лобби-зон отелей, лаунж-баров и ресторанов, кафе, где важна каждая деталь.
Скульптурная геометрия кубической конструкции с контрастом теплого дерева и строгого металла создает мгновенный визуальный эффект. Чистые линии и открытая структура делают стол воздушным, сохраняя при этом ощущение фундаментальности.
Прочная металлическая рама с порошковым покрытием гарантирует устойчивость к ежедневным нагрузкам. Натуральная деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к влаге и царапинам.
Двойная функциональность: может использоваться как кофейный столик или арт-инсталляция. Эффект "парящего куба" благодаря открытой конструкции создает ощущение легкости в пространстве.
Прецизионная сборка с идеальными углами 90° демонстрирует высочайшее качество изготовления. Универсальная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер.
Кофейный стол Куб – это не просто мебель, а инвестиция в атмосферу вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота500 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес12,29 кг
- Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет