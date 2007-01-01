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Настоящее фото товара Стол журнальный Joker, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Joker
60 оценок
7 690
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Стол журнальный Joker

Артикул: CH-049-046
60 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр590 мм
  • Толщина25 мм
  • МатериалМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол журнальный Joker, черный от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Joker — линейка журнальных столиков с круглой столешницей и металлическим основанием. Эргономичная форма столешницы отлично подходит для гостиной, спальни, зон отдыха в салоне, офисе, лобби. Экономит площадь, а отсутствие острых углов даёт возможность передвигаться вокруг столика свободно. Поставить чашку с напитком, положить ноутбук, книги, телефон, очки, пульт, расставить фоторамки, вазы, интерьерные композиции, свечи, использовать как подставку для растений — столик выручит в любой ситуации. Комбинируйте его с диваном, креслом, пуфом, банкеткой и создавайте комфортные локации «релакса». Столешница выполнена из МДФ, вариативность внешнего вида позволяет выбрать модель, которая максимально гармонично подходит вашему пространству: в белом цвете, кофейном, естественном древесном, темном — столик Joker станет стильным и функциональным дополнением любого интерьера.
Журнальный стол круглой формы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр590 мм
  • Толщина25 мм
  • МатериалМДФ
  • Цвет столешницыБежевый
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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