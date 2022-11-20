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Журнальный стол Раунд

Артикул: CH-050-335
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Диаметр745 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес12,96 кг
  • Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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