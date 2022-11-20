Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Диаметр745 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес12,96 кг
- Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Журнальный столик Каинда, белый муар
Стол журнальный Маким, дуб сонома
Стол журнальный Питтуотер, дуб песочный
Стол Маунт, коричневый
Стол Гибсон, белый мрамор
Стол Танами, коричневый
Стол Балго, стеклянный
Стол Холс, стеклянный
Стол Кинтор, черный мрамор
Стол Гибсон, черный мрамор
Стол сервировочный Амур
Стол сервировочный Марко
Стол сервировочный Ральф
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий