Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в упаковке: 4 шт
Вес брутто: 23,8 кг
Размер упаковки: 590х590х1000 мм
Табурет Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11 Н
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