Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром

6 оценок

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Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром

4.4
11 590 ₽
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Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever
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Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever

Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.

Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в упаковке: 4 шт
Вес брутто: 23,8 кг
Размер упаковки: 590х590х1000 мм

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

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