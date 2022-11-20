Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из хромированной стальной трубы диаметром 16 мм.
Данный стул предназначен для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|600х570х1000 мм
|Вес брутто
|24.3 кг
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина540 мм
- Глубина520 мм
- Вес5.2 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.34 м3