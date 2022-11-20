Фотография Стул пластиковый Bloom, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bloom, белый

4.4
Оптовая цена
от 9 740 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bloom, белый
Стул пластиковый Bloom, белый
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Стул пластиковый Bloom, белый

4.4
9740 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм
  • Цвет10

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