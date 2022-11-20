Характеристики товара
Описание
Толщина: 3 см
Материал: рогожка
Цвет: белый
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Толщина: 3 см
Материал: рогожка
Цвет: белый
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стул Кьявари Антик, деревянный
Скатерть Сатин
Пепельница металлическая Вест
Стол Восток №3
Стол Восток-3Р
Стол Восток №3, круглый
Стол Восток-3Б
Стол Восток-3БР
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая
Подушка 06 для стула Кьявари, синяя
Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая
Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см