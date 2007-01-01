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Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н, произведённого компанией ChiedoCover
Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н
42 оценки
от 1 790
Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н - фото 1

Транспортировочный чехол для круглого стола 1100Н

Артикул: CH-007-366
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1100 мм
  • Вид чехлатранспортировочные
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Транспортировочный чехол — это наилучшее решение для логистики, которое гарантирует, что Ваша мебель приедет в точку Б в том же состоянии, в котором она была в точке А.

Преимущества:

Влагонепроницаемость: ткань Оксфорд с плотным плетением и полиуретановым покрытием гарантирует, что мебель не намокнет даже при длительном косом дожде или при транспортировке в сыром фургоне. Влага просто скатывается с поверхности, не проникая внутрь.

Термостойкость: материал не плавится на солнце и не трескается на морозе. Это спасает мебель от выгорания. Можно хранить мебель в неотапливаемых складах или на открытых балконах. Ткань дышит, предотвращая скопление конденсата внутри. Это исключает появление плесени и грибка во время долгосрочного хранения.

Износостойкость: в отличие от дешевого полиэтилена, Оксфорд обладает вязкой структурой. При случайном зацеплении за острый угол ткань растягивается, а не рвется, локализуя повреждение.

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1100 мм
  • Вид чехлатранспортировочные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размермм Цена от
700(D), 1100(H) 830
800(D), 1100(H) 860
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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