Характеристики товара
Описание
Диаметр: 700 мм
Высота: 1100 мм
Диаметр: 700 мм
Высота: 1100 мм
|Размермм
|Цена от₽
|700(D), 1100(H)
|830
|800(D), 1100(H)
|860
Стул Дублин винный
Стул Дублин золотая осина
Стул Дублин лепесток перца
Стул Дублин террариумный мох
Стул Дублин тоффи
Стул Кьявари Антик, деревянный
Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый GS 1009 белый
Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит
Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий
Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый
Транспортировочный чехол на 1 стул, красный